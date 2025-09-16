Israele, 'l'inchiesta Onu è falsa, commissari antisemiti'
epa12362137 Israel's Foreign Minister Gideon Saar speaks during his joint press conference with Hungarian Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Szijjarto in Szijjarto's office in Budapest, Hungary, 08 September 2025. EPA/Attila Kovacs HUNGARY OUT
AA
ROMA, 16 SET - "Tre individui che agiscono come rappresentanti di Hamas, noti per le loro posizioni apertamente antisemite - e le cui orribili dichiarazioni sugli ebrei sono state condannate in tutto il mondo - hanno pubblicato oggi un altro falso 'rapporto' su Gaza". Lo scrive su X il ministero degli Esteri israeliano dopo il rapporto della Commissione d'inchiesta guidata da Navi Pillay. "Si basa interamente su falsità di Hamas, riciclate e ripetute. Queste invenzioni sono già state ampiamente smentite. Israele respinge categoricamente questo rapporto distorto e falso e chiede l'immediata abolizione di questa Commissione d'inchiesta".
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti