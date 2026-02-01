Israele interrompe le attività Msf a Gaza, 'fuori da Striscia entro 28/2'

GERUSALEMME, 01 FEB - Israele ha annunciato che "porrà fine" alle attività di Msf a Gaza dopo che l'organizzazione non ha fornito l'elenco del suo personale palestinese. "Il ministero per gli Affari della Diaspora e la Lotta all'Antisemitismo si sta muovendo per interrompere le attività di Medici Senza Frontiere (Msf) nella Striscia di Gaza", ha dichiarato il ministero. La decisione fa seguito alla "mancata presentazione da parte di Msf degli elenchi del personale locale, un requisito applicabile a tutte le organizzazioni umanitarie che operano nella regione", ha aggiunto, affermando che l'ong cesserà le sue attività e lascerà Gaza entro il 28 febbraio.