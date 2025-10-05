Giornale di Brescia
Italia e Estero

Israele, intercettato un missile lanciato dallo Yemen

epa12408725 A Houthi soldier patrols a street amid high tension with Israel, in Sana'a, Yemen, 26 September 2025. Yemen's Houthis have been launching missile and drone attacks for approximately two years against Israel, in support of the Palestinian people in Gaza. The Houthi attacks have prompted Israel to launch airstrikes on Houthi-controlled cities in Yemen. EPA/YAHYA ARHAB
AA

GERUSALEMME, 05 OTT - L'Idf ha reso noto di aver intercettato un missile lanciato verso Israele dallo Yemen, lo Stato dove operano i ribelli degli Houthi. Le sirene d'allarme, spiega l'esercito, sono risuonate in diverse aree del Paese.

GERUSALEMME

  3. Ricarica la pagina se necessario