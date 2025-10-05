Israele, intercettato un missile lanciato dallo Yemen
epa12408725 A Houthi soldier patrols a street amid high tension with Israel, in Sana'a, Yemen, 26 September 2025. Yemen's Houthis have been launching missile and drone attacks for approximately two years against Israel, in support of the Palestinian people in Gaza. The Houthi attacks have prompted Israel to launch airstrikes on Houthi-controlled cities in Yemen. EPA/YAHYA ARHAB
AA
GERUSALEMME, 05 OTT - L'Idf ha reso noto di aver intercettato un missile lanciato verso Israele dallo Yemen, lo Stato dove operano i ribelli degli Houthi. Le sirene d'allarme, spiega l'esercito, sono risuonate in diverse aree del Paese.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti