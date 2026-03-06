Israele, 'intensi bombardamenti su Beirut sud, colpiti siti Hezbollah

ROMA, 06 MAR - "L'aeronautica israeliana ha condotto un'ampia ondata di 26 attacchi nell'area di Dahieh, in Libano, prendendo di mira le infrastrutture terroristiche di Hezbollah". Lo scrive l'Idf su X. Dahieh è un quartiere nel sud di Beirut. "Tra gli obiettivi - aggiunge il post - c'erano il centro di comando di un consiglio esecutivo e una struttura che ospitava droni utilizzati per attacchi contro Israele. Prima degli attacchi, sono state adottate misure per ridurre il rischio di danni ai civili". Nella serata di ieri l'esercito israeliano aveva annunciato di aver eliminato nella capitale libanese il comandante della gestione della potenza di fuoco di Hezbollah, Zaid Ali Jumaa. Jumaa, spiega Tsahal, "era a capo dell'artiglieria di Hezbollah nel Libano meridionale ed era responsabile del lancio di migliaia di razzi, missili e droni dal Libano verso Israele. Ha anche guidato l'attacco missilistico anticarro del 2015 sul Monte Dov, in cui sono morti un ufficiale e un soldato dell' Idf".