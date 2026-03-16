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Israele, 'iniziate operazioni terrestri mirate nel sud del Libano'

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GERUSALEMME, 16 MAR - Le forze armate israeliane (Idf) hanno annunciato di aver iniziato "operazioni terrestri limitate e mirate" contro Hezbollah nel sud del Libano. Queste "operazioni terrestri limitate e mirate" hanno come obiettivi "importanti roccaforti di Hezbollah" e puntano a "rafforzare gli avamposti difensivi" nel Libano meridionale, ha affermato l'Idf in un comunicato. "Questa attività fa parte di più ampi sforzi difensivi per stabilire e rafforzare una posizione difensiva avanzata, che comprende lo smantellamento delle infrastrutture terroristiche e l'eliminazione dei terroristi che operano nell'area", aggiungono le forze armate israeliane, spiegando che il piano è di "creare un ulteriore livello di sicurezza per i residenti nel nord di Israele".

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