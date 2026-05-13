Israele, governo si muove per scioglimento Knesset

- TEL AVIV, 13 MAG - Il capo della coalizione di governo ha depositato il disegno di legge per lo scioglimento della Knesset. Ancora deve essere calendarizzato il voto, che porterà alle elezioni anticipate rispetto alla data prevista del 27 ottobre. Lo riportano i media israeliani. Il disegno di legge per lo scioglimento della Knesset, presentato questa sera dal capo della coalizione di Netanyahu, inizierà l'iter parlamentare la settimana prossima. La decisione del governo di avviare la procedura per lo scioglimento anticipato del parlamento arriva dopo che ieri uno dei partiti ultraortodossi della coalizione aveva annunciato l'intenzione di votare la sfiducia al governo, in protesta con il mancato accordo sulla legge per l'arruolamento dei giovani ultraortodossi. La data delle elezioni verrà discussa durante il dibattito in commissione e sarà tra l'1 settembre e il 27 ottobre.