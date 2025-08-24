Israele, famiglie ostaggi manifestano davanti case ministri
epa12305224 Protesters attend a demonstration outside the Kirya military headquarters in Tel Aviv, Israel, 16 August 2025. Families of Israeli hostages and their supporters took to the streets calling on the government to sign a hostages release and ceasefire deal. EPA/ATEF SAFADI
ROMA, 24 AGO - Il Forum delle famiglie degli ostaggi e dei dispersi israeliani si sta radunando per manifestare davanti alle abitazioni di alcuni ministri, chiedendo un cessate il fuoco. I dimostranti manifesteranno davanti alle case del ministro della Difesa Israel Katz, del ministro degli Affari Strategici Ron Dermer, del ministro degli Esteri Gideon Saar, nonché dei ministri Eli Cohen, Miri Regev e Avi Dichter. Lo riferiscono i media di Tel Aviv.
