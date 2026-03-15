Israele emette un nuovo ordine di evacuazione a sud di Beirut

ROMA, 15 MAR - Israele ha avvertito diversi quartieri nella periferia meridionale della capitale libanese Beirut di evacuare "immediatamente" in vista di un'azione militare israeliana. Il portavoce dell'Idf Avichay Adraee afferma che l'avvertimento si applica in particolare ai residenti di Haret Hreik, Ghobeiry, Lilaki, Hadath, Burj al-Barajneh, Tahwitat al-Ghadir e Chiyah. L'Idf, precisa il portavoce su X, non esiterà a colpire "chiunque venga trovato nelle vicinanze di membri di Hezbollah. State mettendo a rischio voi stessi e le vostre vite... evacuate immediatamente la zona".