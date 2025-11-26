Israele, è Dror Or l'ostaggio deceduto restituito ieri da Hamas

TEL AVIV, 26 NOV - E' di Dror Or il corpo restituito ieri a Israele da Hamas. Lo riferisco l'ufficio del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, al termine del processo di identificazione. Secondo l'Idf, Dror Or è stato assassinato dalla Jihad islamica palestinese il 7 ottobre 2023 e il suo corpo portato nella Striscia di Gaza dalla sua casa nel kibbutz Be'eri. La sua morte è stata ufficialmente accertata il 2 maggio 2024. Dror Or aveva 48 anni al momento della sua morte. Lascia tre figli. Anche sua moglie, Yonat Or, è stata assassinata durante l'attacco al kibbutz. Due dei suoi figli, Alma e Noam, furono rapiti e rilasciati due anni fa, nell'ambito dell'accordo per il rilascio degli ostaggi del novembre 2023. Hamas deve ancora restituire gli ultimi due corpi di ostaggi trattenuti nella Striscia, in base all'accordo per il cessate il fuoco. "Non scenderemo a compromessi su questo punto e non risparmieremo alcuno sforzo finché non riporteremo a casa tutti gli ostaggi deceduti, fino all'ultimo", ha aggiunto l'ufficio del premier.