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Israele, 'da inizio guerra 7.600 attacchi contro Iran e 1.100 in Libano'

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ROMA, 13 MAR - L'esercito israeliano ha reso noto di aver condotto, dall'inizio dell'operazione Leone Ruggente il 28 febbraio, "oltre 7.600 attacchi in Iran e oltre 1.100 in Libano". In particolare in Iran "oltre 2000" erano "contro quartier generali e infrastrutture del regime terroristico iraniano e circa 4.700 contro il programma missilistico".

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