Israele, 'da domani riaprono i luoghi santi di Gerusalemme'

(ANSA-AFP) - GERUSALEMME, 08 APR - La polizia israeliana ha annunciato che i luoghi santi di Gerusalemme, chiusi a causa delle misure di sicurezza adottate durante la guerra con l'Iran, riapriranno giovedì. "In seguito alle linee guida aggiornate del Comando del Fronte Interno, a partire da domani mattina, giovedì 9 aprile 2026, i luoghi santi della città di Gerusalemme riapriranno ai visitatori e per la preghiera", ha annunciato la polizia. (ANSA-AFP).