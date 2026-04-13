Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Israele convoca l'ambasciatore italiano per protesta contro Tajani

AA

TEL AVIV, 13 APR - L'ambasciatore d'Italia a Tel Aviv Luca Ferrari, secondo quanto si apprende da fonti informate, è stato convocato dal ministero degli Esteri israeliano per protesta a seguito delle dichiarazioni del ministro Tajani che ha definito inaccettabili i bombardamenti d'Israele sulla popolazione civile in Libano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TEL AVIV

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario