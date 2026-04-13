Israele convoca l'ambasciatore italiano per protesta contro Tajani
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TEL AVIV, 13 APR - L'ambasciatore d'Italia a Tel Aviv Luca Ferrari, secondo quanto si apprende da fonti informate, è stato convocato dal ministero degli Esteri israeliano per protesta a seguito delle dichiarazioni del ministro Tajani che ha definito inaccettabili i bombardamenti d'Israele sulla popolazione civile in Libano.
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