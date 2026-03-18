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Israele conferma l'uccisione del ministro dell'intelligence iraniano Khatib

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TEL AVIV, 18 MAR - Il ministro della Difesa israeliano afferma che il ministro dell'intelligence iraniano Ismail Khatib è stato ucciso. "Nel corso della giornata sono previste importanti sorprese su tutti i fronti, che intensificheranno la guerra che stiamo conducendo contro l'Iran e Hezbollah", ha affermato il ministro Israel Katz in una dichiarazione dal quartiere generale della Difesa a Tel Aviv. "L'intensità degli attacchi in Iran sta aumentando: siamo nel mezzo della fase decisiva. La politica di Israele è chiara e inequivocabile: nessuno in Iran gode di immunità e tutti sono nel mirino".

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