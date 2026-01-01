Israele conferma il divieto d'accesso a Gaza per 37 ong

ROMA, 01 GEN - Israele ha confermato il divieto di ingresso nella Striscia di Gaza per 37 importanti organizzazioni internazionali, accusandole di non aver fornito gli elenchi dei propri dipendenti, in base alle nuove normative. "Alle organizzazioni che non hanno rispettato gli standard richiesti di sicurezza e trasparenza verrà sospesa la licenza", ha dichiarato il Ministero israeliano per gli Affari della Diaspora e la Lotta all'Antisemitismo in una nota.