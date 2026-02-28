Israele, completato un ampio attacco contro le difese iraniane

(ANSA-AFP) - GERUSALEMME, 28 FEB - Operazione conclusa: l'esercito israeliano dichiara di aver completato "l'ampio attacco" contro i sistemi di difesa iraniani, compreso uno nella regione occidentale del Paese. "Poco fa, l'Idf ha completato un ampio attacco contro i sistemi di difesa strategici appartenenti al regime iraniano", ha dichiarato l'esercito. "Uno degli attacchi era diretto contro un avanzato sistema di difesa aerea SA-65 situato nella zona di Kermanshah, nell'Iran occidentale". (ANSA-AFP).