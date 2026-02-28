Israele, 'circa 200 caccia impiegati in attacchi su 500 obiettivi in Iran'

GERUSALEMME, 28 FEB - L'esercito israeliano sostiene che "circa 200 aerei da caccia" siano stati impiegati "da stamattina" negli attacchi sull'Iran e abbiano "sganciato centinaia di munizioni contro circa 500 obiettivi". "Si tratta del più grande raid aereo militare nella storia dell'aeronautica militare israeliana", affermano le forze armate di Israele.