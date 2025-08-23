Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Israele chiude valico di Kerem Shalom, aiuti fermi in Egitto

epa12275526 A photo taken while embedded with the Israeli Army shows Palestinian trucks carrying humanitarian aid on the Palestinian side of the Kerem Shalom border crossing, between the Gaza Strip and Israel, 31 July 2025. EPA/ATEF SAFADI
epa12275526 A photo taken while embedded with the Israeli Army shows Palestinian trucks carrying humanitarian aid on the Palestinian side of the Kerem Shalom border crossing, between the Gaza Strip and Israel, 31 July 2025. EPA/ATEF SAFADI
AA

ROMA, 23 AGO - Dopo aver aperto il valico di Kerem Shalom e aver consentito l'ingresso di aiuti umanitari a Gaza per quattro settimane consecutive, le autorità israeliane hanno chiuso da ieri questo passaggio tra Egitto e Striscia di Gaza. Lo riferisce all'ANSA una fonte ufficiale della Mezzaluna rossa egiziana. "Le autorità israeliane hanno inoltre mantenuto la loro intransigenza, impedendo l'ingresso di aiuti umanitari a Gaza e chiudendo il valico di Rafah sul lato palestinese", ha aggiunto la fonte.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario