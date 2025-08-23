Israele chiude valico di Kerem Shalom, aiuti fermi in Egitto
epa12275526 A photo taken while embedded with the Israeli Army shows Palestinian trucks carrying humanitarian aid on the Palestinian side of the Kerem Shalom border crossing, between the Gaza Strip and Israel, 31 July 2025. EPA/ATEF SAFADI
AA
ROMA, 23 AGO - Dopo aver aperto il valico di Kerem Shalom e aver consentito l'ingresso di aiuti umanitari a Gaza per quattro settimane consecutive, le autorità israeliane hanno chiuso da ieri questo passaggio tra Egitto e Striscia di Gaza. Lo riferisce all'ANSA una fonte ufficiale della Mezzaluna rossa egiziana. "Le autorità israeliane hanno inoltre mantenuto la loro intransigenza, impedendo l'ingresso di aiuti umanitari a Gaza e chiudendo il valico di Rafah sul lato palestinese", ha aggiunto la fonte.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti