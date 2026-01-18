Israele cancella il post in cui annunciava la morte di Erfan in Iran

ROMA, 18 GEN - L'account su X in farsi del ministero degli Esteri israeliano ha cancellato il post pubblicato oggi in cui rilanciava la notizia riportata da alcune fonti secondo cui Erfan Soltani, giovane diventato simbolo delle proteste in Iran, sarebbe stato "brutalmente ucciso mentre era in custodia della Repubblica islamica". Tale versione era stata poi smentita successivamente dall'ong Hengaw e da una donna che dice di essere una parente all'estero di Soltani: secondo queste fonti, oggi la famiglia del ragazzo è stata autorizzata a una "breve visita" al ragazzo e ha potuto constatare che "è vivo e in condizioni di salute stabili".