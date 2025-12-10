Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Israele approva 764 nuovi insediamenti in Cisgiordania, l'Anp condanna

AA

ROMA, 10 DIC - Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha annunciato oggi l'approvazione definitiva alla costruzione di 764 unità abitative in tre insediamenti israeliani in Cisgiordania, a Hashmonaim, oltre la linea di demarcazione nel centro di Israele, e a Givat Zeev e Beitar Illit, vicino a Gerusalemme. L'Autorità nazionale palestinese ha condannato la decisione, parlando di un tentativo di "minare tutti gli sforzi internazionali volti a fermare la violenza e a raggiungere la stabilità nella regione", recita una nota pubblicata dalla Wafa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario