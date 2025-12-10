Israele approva 764 nuovi insediamenti in Cisgiordania, l'Anp condanna

ROMA, 10 DIC - Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha annunciato oggi l'approvazione definitiva alla costruzione di 764 unità abitative in tre insediamenti israeliani in Cisgiordania, a Hashmonaim, oltre la linea di demarcazione nel centro di Israele, e a Givat Zeev e Beitar Illit, vicino a Gerusalemme. L'Autorità nazionale palestinese ha condannato la decisione, parlando di un tentativo di "minare tutti gli sforzi internazionali volti a fermare la violenza e a raggiungere la stabilità nella regione", recita una nota pubblicata dalla Wafa.