Israele, ambasciatore Ferrari incontra ministro economia Barkat

TEL AVIV, 15 LUG - L'ambasciatore italiano in Israele Luca Ferrari, ha avuto oggi "un lungo e amichevole incontro con il Ministro dell'economia israeliano Nir Barkat. Lo ha fatto sapere la stessa ambasciata secondo cui nel "corso del colloquio sono stati sollevati i vari aspetti delle relazioni economiche ed industriali bilaterali e le possibilità di collaborare sui cluster tecnologici a più alto valore aggiunto tra Italia ed Israele". Barkat, esponente di spicco del governo, reduce da una visita in Italia lo scorso maggio, e Ferrari "hanno condiviso la necessità di ampliare ulteriormente le relazioni economico-commerciali bilaterali partendo da un interscambio che già oggi è arrivato a 4.5 miliardi di euro, con un cospicuo surplus per l'Italia". Il colloquio è durato più di un'ora con una panoramica anche sulla crisi a Gaza, alla frontiera con il Libano e la situazione regionale. Ferrari ha ribadito la "tradizionale posizione dell'Italia a favore della fine delle ostilità, del ritorno degli ostaggi, di un percorso verso la soluzione a due Stati e dell'ampliamento dell'assistenza umanitaria nella Striscia di Gaza. A questo proposito. Ferrari ha infine messo in evidenza "l'iniziativa italiana Food for Gaza, avviata dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Tajani, in collaborazione con il Polo Romano delle Agenzie Onu e altri attori internazionali".