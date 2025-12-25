Israele, 'altri due terroristi eliminati a Gaza'

ROMA, 25 DIC - L'Aeronautica militare israeliana ha annunciato in serata di avere "eliminato due terroristi che avevano oltrepassato la Linea Gialla e si erano avvicinati ai militari della Brigata 7 operanti nella Striscia di Gaza meridionale. Lo ha riferito il portavoce delle Idf. Nelle ore precedenti le stesse forze armate avevano annunciato di avere ucciso un altro "terrorista palestinese" nella Striscia di Gaza settentrionale che aveva attraversato anche lui la Linea Gialla. Lo riportano i media israeliani.