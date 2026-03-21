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Israele, 'almeno 30 feriti nella città di Arad al sud colpita da un missile'

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ROMA, 21 MAR - I servizi di emergenza medica israeliani hanno reso noto che stanno curando circa 30 persone con ferite di varia gravità a seguito dell'impatto di un missile balistico iraniano nella città di Arad, nel sud del Paese, che ha causato danni a diversi edifici. Lo scrive The Times of Israel. Le circa trenta persone sono rimaste ferite questa sera dopo che un altro missile iraniano ha colpito il sud di Israele, secondo quanto riportato dai servizi di soccorso israeliani. Dopo un primo attacco missilistico a Dimona, città che ospita un centro di ricerca nucleare strategico nel deserto del Negev, un altro missile è atterrato nella città di Arad, a circa 25 chilometri a nord-est, secondo la polizia. Una prima valutazione dei servizi di soccorso ha indicato circa trenta feriti, mentre le prime immagini dei media locali mostrano ingenti danni in una zona residenziale di Arad.

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