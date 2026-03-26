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Israele, 'abbiamo eliminato il capo della Marina dei pasdaran'

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GERUSALEMME, 26 MAR - Israele ha "eliminato" in un attacco il capo della Marina delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, Alireza Tangsiri. Lo conferma il ministro della difesa israeliano, Israel Katz. "Ieri sera, con un'operazione precisa e letale, le Forze di Difesa israeliane hanno eliminato il comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, Tangsiri, insieme ad alti ufficiali del comando navale", ha dichiarato Katz in un videomessaggio.

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