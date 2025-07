Ispettrice Ps riceve ceneri Night, cane eroe del Ponte Morandi

GENOVA, 25 LUG - E' 'tornato a casa' Night Spirit, il cane poliziotto che, sotto le macerie del Ponte Morandi, trovò ben sei persone ancora in vita, consentendone il salvataggio da parte dei soccorritori. Le sue ceneri sono state consegnate ieri alla sua proprietaria, l'ispettore di polizia Laura Bisio, coordinatrice della Squadra Cinofili di Genova. "Dopo 14 anni insieme, oggi, per me è un giorno difficile - ha detto Bisio - Ma so che per lui ho fatto la cosa giusta. Ora tornerà nella sua casa di Tortona, vicino a Leone, un Jack Russell di cinque anni, il cane antidroga molecolare che mi ha aiutato ad addestrare". Night Spirit era un pastore australiano tricolore, un cagnone agile e allegro, protagonista di dieci anni intensissimi accanto alla sua conduttrice. "Era specializzato nella ricerca di persone - ricorda l'ispettore Bisio senza celare l'emozione - Siamo andati insieme a cercare superstiti sotto le macerie dei terremoti d'Abruzzo, abbiamo scovato latitanti nascosti dietro paratie in muratura mobili, anziani dispersi nei boschi, garantito sicurezza a decine di personaggi pubblici. In tanti possono dire di essere in debito con lui". Riformato dal servizio all'età di dieci anni, fino ai tredici il pastore australiano ha vissuto "benissimo insieme a me e alla mia famiglia - prosegue Bisio - Poi ha avuto un piccolo ictus. Sembrava potesse riprendersi, abbiamo fatto di tutto. Ma non è stato possibile". Gli anni del congedo li ha vissuti a Tortona, in una bella casa, dove poteva contare su un grande giardino in cui giocare e riposarsi e sulla compagnia di Leone. "Lo aveva preso a ben volere, ma il capo era sempre lui - dice la proprietaria - I Jack Russell sono cani irruenti, caratteriali. Night Spirit ogni tanto, e fino alla fine, era costretto a fargli vedere i denti. Ma sempre bonariamente. Posso dire che, nella convivenza, gli ha passato il testimone". Bisio, nella sua lunga carriera in Polizia di Stato, nella Squadra Cinofili che ora coordina, ha avuto sette cani. Night Spirit è il primo che ha deciso di cremare. Per farlo si è rivolta ad Asef, l'azienda funebre del Comune di Genova che dal 2022 opera anche nel settore pets e che, con la Squadra Cinofili, ha un accordo di servizio gratuito per gli "agenti a quattro zampe", una forma di ringraziamento per gli anni di servizio che hanno prestato. "È la scelta giusta" ha concluso Bisio, come se parlasse a sé stessa, mentre stringe tra le mani l'urna con la fotografia di Night Spirit. "È un tributo che Night Spirit merita - conclude - Avrà un posto d'onore in casa nostra. Resterà per sempre con noi".