Isolate per la piena di un fiume nel nord Sardegna, 5 persone in salvo

SASSARI, 14 FEB - Mentre sulla Sardegna imperversa una nuova ondata di maltempo, questa notte la squadra sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Sassari, insieme ai soccorritori acquatici e fluviali, è intervenuta in località Camedda, nel comune di Ittiri, nel Sassarese, per soccorrere cinque persone rimaste isolate a seguito dell'ingrossamento di un fiume che impediva loro di rientrare in sicurezza nelle proprie abitazioni. L'intervento, condotto con tecniche di soccorso fluviale, ha consentito di salvare tutti e cinque. Nel frattempo nel Nuorese sono stati 105 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a causa del maltempo: 505 dall'inizio emergenza. Le criticità più importanti si sono rilevate in Ogliastra dove sono concentrate la maggior parte delle chiamate di soccorso.

