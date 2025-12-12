Iside Castagnola Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana

ROMA, 12 DIC - L'avvocata Iside Castagnola ha ricevuto l'Alta Onorificenza di "Ufficiale" al Merito della Repubblica Italiana, durante la cerimonia presieduta dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini. ''È stato un momento di profonda emozione - dice -. Un riconoscimento che non celebra solo un percorso, i 15 anni di volontariato nelle scuole del Paese, ma incarna i valori che lo hanno guidato: impegno, ascolto dei ragazzi, degli insegnanti e dei genitori, educazione alla cittadinanza digitale e dedizione alla cura della salute mentale dei più piccoli. Essere chiamata a far parte dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana è un onore che mi sprona a continuare con ancora più impegno, umanità e consapevolezza. Tengo sempre a mente le parole del Presidente della Repubblica Mattarella : "La giustizia, premessa della pace, si realizza iniziando dal basso. Da quel che è vicino. È la consapevolezza e, insieme, l'orgoglio di sentirsi comunità , dà corpo alla speranza." "Grazie a chi ha creduto in me, a chi mi ha sostenuto, a chi ogni giorno rende possibile questo percorso, grazie alla mia famiglia, ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, agli amici dell'associazione articolo ventuno ed in particolare dedico questo riconoscimento al ragazzo che oggi non c'è più perché si è sentito solo, Paolo Mendico. Tutto questo volevo condividerlo con tutte le persone che condividono questo spirito e che con le azioni concrete combattono le diseguaglianze", ha concluso.