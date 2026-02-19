Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Irregolarità per un milione di euro al Seminario arcivescovile Udine

AA

TRIESTE, 19 FEB - Indagini sono in corso in merito a gravi irregolarità nella pregressa gestione economale del Seminario arcivescovile "San Luigi Scrosoppi" di Udine, con distrazione di risorse interne superiori al milione di euro per finalità estranee all'ente. A renderlo noto è la Arcidiocesi di Udine precisando che i fatti si riferiscono a un periodo antecedente al 2022. Dunque le indagini non coinvolgono il comparto formativo del Seminario nè l'équipe educativa, così come non sono coinvolte le attività e i beni del Seminario interdiocesano di Castellerio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TRIESTE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario