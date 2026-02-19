Irregolarità per un milione di euro al Seminario arcivescovile Udine

TRIESTE, 19 FEB - Indagini sono in corso in merito a gravi irregolarità nella pregressa gestione economale del Seminario arcivescovile "San Luigi Scrosoppi" di Udine, con distrazione di risorse interne superiori al milione di euro per finalità estranee all'ente. A renderlo noto è la Arcidiocesi di Udine precisando che i fatti si riferiscono a un periodo antecedente al 2022. Dunque le indagini non coinvolgono il comparto formativo del Seminario nè l'équipe educativa, così come non sono coinvolte le attività e i beni del Seminario interdiocesano di Castellerio.