Irregolarità antincendio, sequestrata Torre Rossa a Sestriere

TORINO, 11 GEN - La Questura di Torino ha posto sotto sequestro preventivo la Torre Rossa di Sestriere per irregolarità legate alla sicurezza. L'hotel 3 stelle, gestito dalla catena Aurum Hotels, è uno dei simboli storici della celebre località sciistica. All'ingresso della struttura è stato affisso un avviso per gli ospiti, con indicazioni del trasferimento nella vicina Torre Bianca Duchi d'Aosta. Sul posto, durante i controlli, erano presenti anche i vigili del fuoco: a quanto si apprende da fonti informate sarebbero emerse delle criticità degli impianti antincendio, che non sarebbero risultati conformi alle normative. L'edificio, che si trova in piazza Agnelli, venne costruito nei primi Anni Trenta su commissione del fondatore della Fiat, il senatore Giovanni Agnelli. Il progetto è dell'ingegner Vittorio Bonadè Bottino. Sono ottanta le camere e agli ospiti viene offerto un accesso diretto alle piste da sci. "Il ricevimento è momentaneamente chiuso, per i check in si prega di recarsi in Torre Bianca (Duchi d'Aosta)", così si legge in un foglio posto sotto quello della Questura in cui è scritto: "Locale sottoposto a sequestro".