Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Irregolarità antincendio, sequestrata Torre Rossa a Sestriere

AA

TORINO, 11 GEN - La Questura di Torino ha posto sotto sequestro preventivo la Torre Rossa di Sestriere per irregolarità legate alla sicurezza. L'hotel 3 stelle, gestito dalla catena Aurum Hotels, è uno dei simboli storici della celebre località sciistica. All'ingresso della struttura è stato affisso un avviso per gli ospiti, con indicazioni del trasferimento nella vicina Torre Bianca Duchi d'Aosta. Sul posto, durante i controlli, erano presenti anche i vigili del fuoco: a quanto si apprende da fonti informate sarebbero emerse delle criticità degli impianti antincendio, che non sarebbero risultati conformi alle normative. L'edificio, che si trova in piazza Agnelli, venne costruito nei primi Anni Trenta su commissione del fondatore della Fiat, il senatore Giovanni Agnelli. Il progetto è dell'ingegner Vittorio Bonadè Bottino. Sono ottanta le camere e agli ospiti viene offerto un accesso diretto alle piste da sci. "Il ricevimento è momentaneamente chiuso, per i check in si prega di recarsi in Torre Bianca (Duchi d'Aosta)", così si legge in un foglio posto sotto quello della Questura in cui è scritto: "Locale sottoposto a sequestro".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario