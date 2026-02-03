Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ironizza su agenti aggrediti a Torino, Fdi contro consigliera comunale

AA

TORINO, 03 FEB - "Chi sbeffeggia pubblicamente i poliziotti feriti durante gli scontri di sabato sera, definendo un 'miracolo' la loro rapida dimissione, non compie un semplice sfogo social: è un'offesa grave alle Forze dell'Ordine e a chi rappresenta l'ordine pubblico". Così Roberto Ravello, vicecapogruppo Fdi in Regione Piemonte, in riferimento al post social pubblicato da Flavia Gaudiano, consigliera di Rivalta eletta nella coalizione di centrosinistra. "Un atto di questo genere da parte di chi siede nei ruoli istituzionali - afferma Ravello - non può essere liquidato come gusto discutibile: è un'imbarazzante rottura del rispetto minimo dovuto alle istituzioni e alla dignità di chi rischia ogni giorno per la sicurezza dei cittadini. La politica dovrebbe essere servizio, responsabilità e esempio, non sarcasmo sprezzante verso chi è ferito nel corso del proprio dovere". "Chiediamo con fermezza - dice - le dimissioni immediate della consigliera: chi rappresenta i cittadini deve dimostrare rispetto, equilibrio e senso delle istituzioni, non ironia su chi è stato aggredito in servizio. La sinistra conferma un rapporto molto scivoloso con la violenza, soprattutto nei confronti di quella di area antagonista".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario