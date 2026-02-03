Ironizza su agenti aggrediti a Torino, Fdi contro consigliera comunale

TORINO, 03 FEB - "Chi sbeffeggia pubblicamente i poliziotti feriti durante gli scontri di sabato sera, definendo un 'miracolo' la loro rapida dimissione, non compie un semplice sfogo social: è un'offesa grave alle Forze dell'Ordine e a chi rappresenta l'ordine pubblico". Così Roberto Ravello, vicecapogruppo Fdi in Regione Piemonte, in riferimento al post social pubblicato da Flavia Gaudiano, consigliera di Rivalta eletta nella coalizione di centrosinistra. "Un atto di questo genere da parte di chi siede nei ruoli istituzionali - afferma Ravello - non può essere liquidato come gusto discutibile: è un'imbarazzante rottura del rispetto minimo dovuto alle istituzioni e alla dignità di chi rischia ogni giorno per la sicurezza dei cittadini. La politica dovrebbe essere servizio, responsabilità e esempio, non sarcasmo sprezzante verso chi è ferito nel corso del proprio dovere". "Chiediamo con fermezza - dice - le dimissioni immediate della consigliera: chi rappresenta i cittadini deve dimostrare rispetto, equilibrio e senso delle istituzioni, non ironia su chi è stato aggredito in servizio. La sinistra conferma un rapporto molto scivoloso con la violenza, soprattutto nei confronti di quella di area antagonista".