'Iraq blocca produzione petrolio in concessioni straniere'

ROMA, 21 MAR - L'Iraq ha dichiarato lo stato di forza maggiore su tutti i giacimenti petroliferi sviluppati da compagnie petrolifere straniere, ordinando la chiusura totale della produzione nelle aree di concessione interessate, senza alcun risarcimento previsto dai termini contrattuali. Lo scrive Reuters, citando tre funzionari del settore energetico. "La navigazione attraverso lo Stretto è stata gravemente compromessa da un'attività militare senza precedenti" recita una lettera del ministero del petrolio in una lettera datata 17 marzo e visionata da Reuters.