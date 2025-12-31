Iran, regista Panahi 'le proteste faranno la storia'

PARIGI, 31 DIC - Le proteste che hanno scosso l'Iran negli ultimi giorni sono una "rivolta" per "far avanzare la storia". Lo ha detto il regista iraniano Jafar Panahi. L'artista è conosciuto a livello internazionale per il suo contributo al cinema iraniano post-Rivoluzione del 1979, ed è in questo momento nelle sale con il film 'Un semplice incidente', vincitore della Palma d'Oro all'ultimo Festival di Cannes. "Il dolore condiviso si è trasformato in un grido nelle strade. Per quattro giorni, la gente si è alzata in piedi, non per lamentarsi, ma per chiedere un cambiamento", ha scritto su Instagram, dopo tre giorni di mobilitazione contro l'alto costo della vita, avviata dai negozianti della capitale Teheran, a cui si sono uniti ieri anche gli studenti. "Questa rivolta è una volontà che ha deciso di perseverare, di andare avanti e di far avanzare la storia", ha aggiunto il regista.