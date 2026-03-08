Giornale di Brescia
Iran, raid Usa-Israele su 5 impianti petroliferi vicino Teheran

TEHERAN, 08 MAR - Stati Uniti e Israele hanno colpito cinque impianti petroliferi durante gli attacchi notturni nella capitale iraniana e nei dintorni, ha riferito un funzionario alla TV di stato. "Ieri sera, quattro depositi di petrolio e un centro di trasporto di prodotti petroliferi a Teheran e nell'Alborz sono stati attaccati da aerei nemici", ha detto alla Tv di stato l'ad della National Iranian Oil Products Distribution Company, Keramat Veyskarami. Ha precisato che i cinque impianti "sono stati danneggiati", ma che "l'incendio è stato domato". Il responsabile ha aggiunto che quattro membri del personale delle strutture sono rimasti uccisi. l fumo degli incendi divampati durante la notte ha avvolto la capitale, proiettando una foschia scura sulla città all'alba. Veyskarami ha affermato che i depositi di petrolio iraniani dispongono di "sufficienti riserve di benzina".

