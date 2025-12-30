Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Iran, proteste degli studenti nelle università di Teheran e a Isfahan

AA

TEHERAN, 30 DIC - Gli studenti hanno protestato in diverse università di Teheran e di Isfahan, nel centro del Paese, per denunciare la precarietà e il deterioramento della situazione economica in Iran, nel terzo giorno di un mobilitazione sociale. "Queste manifestazioni si sono svolte a Teheran presso l'Università Beheshti, l'Università Khajeh Nasir, l'Università Sharif, l'Università Amir Kabir, l'Università della Scienza e della Cultura, l'Università della Scienza e della Tecnologia e l'Università di Tecnologia di Isfahan", scrive l'agenzia Ilna, vicina agli ambienti operai. Gli atenei citati sono tra i più prestigiosi dell'Iran.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TEHERAN

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario