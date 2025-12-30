Iran, proteste degli studenti nelle università di Teheran e a Isfahan

TEHERAN, 30 DIC - Gli studenti hanno protestato in diverse università di Teheran e di Isfahan, nel centro del Paese, per denunciare la precarietà e il deterioramento della situazione economica in Iran, nel terzo giorno di un mobilitazione sociale. "Queste manifestazioni si sono svolte a Teheran presso l'Università Beheshti, l'Università Khajeh Nasir, l'Università Sharif, l'Università Amir Kabir, l'Università della Scienza e della Cultura, l'Università della Scienza e della Tecnologia e l'Università di Tecnologia di Isfahan", scrive l'agenzia Ilna, vicina agli ambienti operai. Gli atenei citati sono tra i più prestigiosi dell'Iran.