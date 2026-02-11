Iran, 'pronti a offrire garanzie su uso solo pacifico del nucleare'

ISTANBUL, 11 FEB - Nell'ambito del negoziato con gli Stati Uniti, l'Iran è pronto a offrire garanzie sul fatto che non perseguirà l'uso di armi nucleari e chiede, allo stesso tempo, che la controparte deve garantire il diritto dell'Iran alla tecnologia nucleare pacifica per la produzione di elettricità. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, in un'intervista a Russia Today ripresa dall'agenzia Irna, aggiungendo che tali garanzie sono "fattibili e realizzabili" se c'è buona volontà da entrambe le parti. "Non abbiamo ancora piena fiducia negli americani" ma "non esiste altra soluzione se non quella diplomatica", ha aggiunto.