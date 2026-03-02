Iran: oltre 28mila obiettivi sensibili in Italia, rafforzata vigilanza

ROMA, 02 MAR - Sono oltre 28mila gli obiettivi sensibili vigilati in Italia. Per molti di essi, in particolare quelli riconducibili ai Paesi coinvolti nel conflitto, è stato disposto il rafforzamento immediato dei dispositivi di vigilanza. E' quanto emerso dal Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con i vertici delle forze di polizia e dell'intelligence, presieduto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al Viminale. Al centro dell'incontro, l'aggiornamento delle misure di sicurezza sul territorio nazionale, con un'attenzione particolare alle attività di prevenzione e controllo alla luce dell'attuale quadro internazionale. Innalzato anche il dispositivo di sicurezza su tutto il territorio in vista delle manifestazioni e degli eventi più significativi in programma nelle prossime settimane per garantirne lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza. Decisa, inoltre, un'implementazione delle riunioni del CASA, il comitato strategico antiterrorismo.