Iran, 'nulla fermerà il nostro arricchimento nucleare, neppure la guerra'

TEHERAN, 08 FEB - Nulla fermerà l'arricchimento nucleare dell'Iran, "neppure in caso di guerra": lo ha detto il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi. La pressione militare americana "non intimorisce" la Repubblica islamica, ha aggiunto. "La diplomazia è l'unica via da seguire ma ha successo solo quando riconosce i nostri diritti intrinseci e quando c'è dialogo piuttosto che minacce, pressioni o coercizioni", ha aggiunto Araghchi. "Non chiediamo il permesso a nessuno e non siamo spaventati dalle minacce e dalle pressioni militari degli Stati Uniti nel Golfo Persico", ha aggiunto. "La nostra nazione è una nazione di diplomazia e di guerra, ma questo non significa che siamo alla ricerca della guerra", ha concluso citato dall'Irna.