Iran, nessuna ripresa negoziati in questa fase con europei

TEHERAN, 06 OTT - L'Iran non prevede "in questa fase" di riprendere i negoziati con i paesi europei sul suo programma nucleare. Il portavoce del ministero iraniano degli Esteri, Esmail Baghai, ha sottolineato che l'approccio dell'E3 alla questione nucleare ha alterato il corso dei colloqui futuri e che l'Iran non ha intenzione di avviare negoziati con loro.