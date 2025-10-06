Iran, nessuna ripresa negoziati in questa fase con europei
epa12285709 A person walks by a row of Iranian flags on a street in Tehran, Iran, 06 August 2025. Tension between Iran and world powers continues. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
TEHERAN, 06 OTT - L'Iran non prevede "in questa fase" di riprendere i negoziati con i paesi europei sul suo programma nucleare. Il portavoce del ministero iraniano degli Esteri, Esmail Baghai, ha sottolineato che l'approccio dell'E3 alla questione nucleare ha alterato il corso dei colloqui futuri e che l'Iran non ha intenzione di avviare negoziati con loro.
