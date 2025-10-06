Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Iran, nessuna ripresa negoziati in questa fase con europei

epa12285709 A person walks by a row of Iranian flags on a street in Tehran, Iran, 06 August 2025. Tension between Iran and world powers continues. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
epa12285709 A person walks by a row of Iranian flags on a street in Tehran, Iran, 06 August 2025. Tension between Iran and world powers continues. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
AA

TEHERAN, 06 OTT - L'Iran non prevede "in questa fase" di riprendere i negoziati con i paesi europei sul suo programma nucleare. Il portavoce del ministero iraniano degli Esteri, Esmail Baghai, ha sottolineato che l'approccio dell'E3 alla questione nucleare ha alterato il corso dei colloqui futuri e che l'Iran non ha intenzione di avviare negoziati con loro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TEHERAN

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario