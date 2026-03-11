Giornale di Brescia
Iran minaccia, 'colpiremo i porti regionali se saranno attaccati i nostri'

ROMA, 11 MAR - Le forze armate iraniane hanno minacciato di colpire i porti del Medio Oriente se i loro porti venissero attaccati da Israele e Stati Uniti, ha riferito la televisione di stato. "Se i nostri porti e i nostri moli saranno minacciati, tutti i porti e i moli della regione diventeranno obiettivi legittimi", ha dichiarato un portavoce delle forze armate, come riportato dai media.

