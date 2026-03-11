Giornale di Brescia
Italia e Estero

Iran: Meloni, crisi più complesse degli ultimi decenni, serve serietà

ROMA, 11 MAR - Voglio "relazionare al parlamento e relazionarmi con le forze politiche su come affrontare la crisi in Medio Oriente, una crisi tra le più complesse degli ultimi decenni che impone di agire con serietà". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Senato, nelle comunicazioni in vista del Consiglio Ue e sulla crisi in Medio Oriente.

