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Italia e Estero

Iran: Mantovano, sospiro di sollievo e ora tutti un passo avanti verso pace

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AFRAGOLA, 08 APR - "Diciamo che stanotte tutti abbiamo tratto un sospiro di sollievo". Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, sulla guerra in Iran a margine dell'avvio delle attività di rimozione rifiuti in una discarica abusiva del Napoletano. "Credo - ha proseguito Mantovano - che debbano incidere maggiormente le preoccupazioni espresse dall'Unione europea nel suo insieme, dai singoli Stati che ne fanno parte a cominciare dall'Italia, e direi dalle parole del Santo Padre che anche nei conflitti più aspri non vadano colpite le popolazioni civili e le infrastrutture essenziali, però credo che dobbiamo fare tutti un passo in avanti e in questo siamo impegnati in questi quindici giorni perché dal cessate il fuoco così precario si arrivi a condizioni di pace vera, vera e stabile".

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