Iran International, 'tribunale condanna a morte 14 manifestanti'

ROMA, 16 FEB - Un tribunale iraniano ha emesso condanne a morte per 14 manifestanti che hanno preso parte alle proteste attraverso un procedimento online: lo scrive Iran International, la tv della dissidenza iraniana residente a Londra, citando proprie fonti. Secondo le fonti, il procedimento virtuale è stato convocato dal giudice Abolghasem Salavati, capo della Sezione 15 della Corte rivoluzionaria iraniana.