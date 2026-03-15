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Italia e Estero

Iran, 'gli altri Paesi evitino ogni azione che estenda il conflitto'

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TEHERAN, 15 MAR - L'Iran ha avvertito gli altri Paesi "ad astenersi da qualsiasi azione che possa portare un'escalation e a un'estensione del conflitto". Lo ha detto il ministro degli Esteri Abbas Araghchi in un colloquio telefonico con l'omologo francese Jean-Noel Barrot, secondo un comunicato del ministero di Teheran, all'indomani della richiesta di Donald Trump ad alcuni Paesi, tra cui Francia, Cina, Giappone e Regno Unito, a inviare navi militari nello Stretto di Hormuz per garantire la sicurezza del traffico marittimo.

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