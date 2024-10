Iran, giustiziato il dissidente tedesco-iraniano Sharmahd

Un'immagine della campagna #DiteloaRouhani presentata questa mattina dal segretario di Nessuno Tocchi Caino, Sergio D'Elia. La campagna chiede ai massimi rappresentanti dello Stato di sollevare la questione delle violazioni dei diritti umani in Iran, in particolare la pratica della pena di morte, negli incontri con il presidente iraniano Hassan Rohani domani e domenica in visita a Roma, 13 novembre 2015. ANSA/ Ufficio stampa +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++