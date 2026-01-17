Iran, giovani celano volto per paura in flashmob sotto Torre di Pisa

PISA, 17 GEN - Flashmob stamani sotto la Torre di Pisa per esprimere "piena e convinta solidarietà, vicinanza alle donne, ai giovani, all'intero popolo iraniano che da giorni coraggiosamente è sceso in piazza a rischio della vita e che con la vita sta pagando il proprio sogno di libertà". Alla manifestazione c'erano giovani iraniani, alcuni dei quali coi volti coperti da sciarpe e foulard per paura di farsi riconoscere dal regime di Teheran attraverso l'esame delle immagini pubblicate sui social. Altri esponevano immagini raffiguranti lo Scià di Persia, Mohammad Reza Pahlavi, cacciato dall'imam Khomeini nella Rivoluzione degli ayatollah del 1979. "Da una settimana - racconta un portavoce della comunità iraniana a Pisa, che conta una settantina di residenti e 2-300 studenti universitari domiciliati in Toscana - non riesco a parlare con nessuno dei miei familiari o amici, perché tutte le chiamate sono bloccate". La manifestazione era promossa dal Consiglio cittadino per le Pari Opportunità. Nel pomeriggio invece c'è stato un corteo con oltre 200 persone nel centro di Pisa per testimoniare solidarietà al popolo iraniano che da giorni sta manifestando contro il regime degli Ayatollah. La manifestazione del pomeriggio era promossa da partiti politici del centrosinistra, sigle e associazioni del territorio. A un certo punto è stata incendiata una immagine di Alì Khamenei, 'guida suprema' iraniana il cui regime sta attuando iniziative di violenta repressione delle proteste.