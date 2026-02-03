Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Iran, disponibili al dialogo con Usa nell'ambito degli interessi nazionali

AA

TEHERAN, 03 FEB - Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato in un post su X di aver incaricato il ministro degli Esteri Abbas Araghchi di valutare la possibilità di avviare colloqui con gli Stati Uniti, a condizione che questi si svolgano in un clima privo di minacce e basato sull'equità e sugli interessi nazionali. "Alla luce delle richieste dei governi amici della regione di rispondere alla proposta di negoziati avanzata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ho incaricato il ministro degli Esteri di perseguire negoziati equi e imparziali, guidati dai principi di dignità, prudenza e opportunità, a condizione che sussista un ambiente adeguato, libero da minacce e aspettative irragionevoli", ha affermato Pezeshkian su X, aggiungendo: "Tali negoziati saranno condotti nel quadro dei nostri interessi nazionali".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TEHERAN

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario