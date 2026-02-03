Iran, disponibili al dialogo con Usa nell'ambito degli interessi nazionali

TEHERAN, 03 FEB - Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato in un post su X di aver incaricato il ministro degli Esteri Abbas Araghchi di valutare la possibilità di avviare colloqui con gli Stati Uniti, a condizione che questi si svolgano in un clima privo di minacce e basato sull'equità e sugli interessi nazionali. "Alla luce delle richieste dei governi amici della regione di rispondere alla proposta di negoziati avanzata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ho incaricato il ministro degli Esteri di perseguire negoziati equi e imparziali, guidati dai principi di dignità, prudenza e opportunità, a condizione che sussista un ambiente adeguato, libero da minacce e aspettative irragionevoli", ha affermato Pezeshkian su X, aggiungendo: "Tali negoziati saranno condotti nel quadro dei nostri interessi nazionali".