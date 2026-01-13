Iran: Conte, sostegno a manifestanti, non a chi esporta democrazia con le armi

ROMA, 13 GEN - "Sull'Iran noi siamo sostegno delle donne e dei giovani che chiedono di vivere in un paese libero, ma certo non di chi progetta interventi militari unilaterali. Non accettiamo l'esportazione della democrazia con le armi". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte nell'Aula della Camera dopo l'informativa del ministro Antonio Tajani su Venezuela e Iran.