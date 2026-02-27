Giornale di Brescia
Italia e Estero

Iran, 'compiuto nuovi progressi nel dialogo con gli Usa'

AA

(ANSA-AFP) - GINEVRA, 27 FEB - Dopo una giornata di discussioni a Ginevra il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato di aver avuto i colloqui "più intensi" finora con gli americani. "Questa sessione di negoziati è stata la più intensa mai avuta finora", ha sottolineato il negoziatore iraniano nella notte in un messaggio su X, sottolineando che "sono stati compiuti nuovi progressi nel nostro impegno diplomatico con gli Stati Uniti". (ANSA-AFP).

