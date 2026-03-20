Iran, 'col sì agli Usa, Starmer mette in pericolo vite britanniche'
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ROMA, 20 MAR - "La stragrande maggioranza dei cittadini britannici non vuole prendere parte alla guerra intrapresa da Israele e dagli Stati Uniti contro l'Iran. Ignorando il proprio popolo, il signor Starmer sta mettendo in pericolo vite britanniche permettendo che le basi del Regno Unito vengano utilizzate per aggressioni contro l'Iran. L'Iran eserciterà il suo diritto all'autodifesa". Lo scrive su X il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi.
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