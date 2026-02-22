Giornale di Brescia
Iran, 'buone chance di un accordo con gli Usa'

NEW YORK, 22 FEB - Una soluzione diplomatica con Washington è ancora a portata di mano: ci sono buone chance che un'intesa possa essere raggiunta. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in un'intervista a Cbs, sottolineando che ci sarà probabilmente un incontro giovedì a Ginevra con l'inviato Steve Witkoff. L'Iran sta lavorando su alcuni elementi" dell'accordo con gli Stati Uniti", ha aggiunto Araghchi.

