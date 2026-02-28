Iran: BigMama a Dubai, sono terrorizzata, sentiamo i missili

NAPOLI, 28 FEB - E' una BigMama "terrorizzata" quella che parla da Dubai. In una storia su Instagram racconta di essere partita stamattina da Malè e che il suo volo è stato dirottato vicino a Dubai. Poi il trasferimento in un hotel della città degli Emirati Arabi. "Vi chiedo una mano perchè stiamo vivendo un vero incubo - dice con la voce tremante - siamo tantissimi italiani in questa situazione, in questo momento, quindi vi prego di condividere, di ascoltare e di cercare di muovere tutte le forze possibili". "Ci pregano di rimanere nell'hotel - aggiunge - e di fare attenzione il più possibile. Noi continuiamo a sentire i missili sulle nostre teste. Io sono terrorizzata, siamo tantissime persone in questa situazione. Vi prego occhi su di noi, massima attenzione su di noi. Noi siamo qui, tantissimi, e vogliamo tutti tornare a casa". "Io voglio solo tornare a casa - ribadisce -, vi prego di far girare questo video, io non ho mai chiesto nulla, lo faccio solo perchè ho tanta, tantissima paura e voglio tornare a casa", conclude